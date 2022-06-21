Dolar 17,35 TL'ye yükseldi
Güne yatay başlayan dolar günü 17,35 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 18:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,3300
|17,3310
|17,3540
|17,3550
|Avro
|18,2490
|18,2500
|18,3200
|18,3210
|Sterlin
|21,1730
|21,2790
|21,2420
|21,3490
|İsviçre Frangı
|17,8690
|17,9590
|17,9380
|18,0280
|ANKARA
|ABD Doları
|17,3000
|17,3800
|17,3240
|17,4040
|Avro
|18,2090
|18,2890
|18,2800
|18,3600
|Sterlin
|21,1130
|21,3230
|21,1820
|21,3920