Tunceli'de binaya giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Tunceli'de binaya giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 11:01
Atatürk Mahallesi'ndeki İl Özel İdaresi lojmanlarından birine yılan girdi.
Lojmanda kalanların yardım istemesi üzerine binaya itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yılanı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, hayvanı plastik bir bidona koyarak muhafaza altına aldı.
Yerleşim yerlerinden uzağa götürülen yılan, ormanlık alana salındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız