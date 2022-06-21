Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
İzmir'de FETÖ lehine mütalaa yazan Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, inceleme izni verirken, Hakimler ve Savcılar Kurulu da savcının üç ay süreyle açığa alınmasına karar verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 15:35
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliğinden yargılanan sanık Ahmet Yenisarı'nın tutukluluk haline itiraz edilmesinin ardından savcı İsmail Lale, tutukluluğun kaldırılmasına yönelik mütalaa verdi.
Mütalaadaki FETÖ'ye yönelik ifadeler nedeniyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi. HSK, Bakan Bozdağ'ın verdiği izin kapsamında savcı İsmail Lale'nin 3 ay süreyle açığa alınmasına karar verdi. HSK tarafından önceki gün yayımlanan kararnameyle Lale, İzmir'den Gaziantep'e atanmıştı.
İşte o Savcı'nın hazırladığı mütalaa:Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız