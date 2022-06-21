Formasyona Danıştay freni
Formasyona Danıştay freni
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
FETÖ soruşturmalarını 'engizisyon'a benzeten savcıya soruşturma
FETÖ soruşturmalarını 'engizisyon'a benzeten savcıya soruşturma
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Şirketler, ara zam için harekete geçti
Şirketler, ara zam için harekete geçti
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 100 akademik personel alacak
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Bilet fiyatının yarısına yolculuk imkanı: Araç paylaşımı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi 5 yıl uzadı
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Uyuşturucuya karşı 'Kökünü kurutma' operasyonu: 10 ilde 213 kişi gözaltında
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Memurun fazla mesai ücreti yüzde 63 oranında artırılıyor
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Ek bütçe kanun teklifiyle harcırahlarda yüzde 62 artış yapılacak
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Taner öğretmen, Ağrı kırsalında ekilmeyen iki araziyi tarıma kazandırdı
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Tapuda 5 milyon liralık dolandırıcılığı memurun dikkati önledi
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Valilikten eczane çalışanlarına yönelik şiddete kınama
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
İstanbul'a sağanak uyarısı: Yarına kadar etkili olacak
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Sürücü kursları kapanma noktasında: Taban fiyatta düzenleme beklentisi
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
İstanbul'da ekmek 5 TL oluyor iddiası
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeliye kadro' açıklaması
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve doluya dikkat!
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/9 yerleştirme sonuçları açıklandı
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
TOKİ, 27 ilde 349 arsayı satışa çıkaracak
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Komuta kademesinde YAŞ düzenlemesi
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, en fazla adayın başvuru yaptığı YKS'yi değerlendirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!

MHP lideri Bahçeli, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan Millet İttifakı'nı hedef aldı, ''Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı'' dedi. MHP lideri, Millet İttifakı'nın iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu olmadığını da söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Haziran 2022 11:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

''ZİLLET İTTİFAKININ İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR TÜRKİYE TABLOSU YOK''

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dönen dönsün, biz dönmeyiz. Engellerden yılan yılsın, biz yılmayız badirelerden. Bıkmadan gevşemeden ülkülerimizi anlatacağız. Danışarak dağları aşacağız. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.

''SAHTE MAĞDUR TİYATROLARI KURMACA KARŞILIKLI DİYALOGLAR HİÇ KİMSEYİ İNANDIRAMAZ''

Yalandan vergi alınmış olsaydı yalancı siyasetçilerin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı. Sahte mağdur tiyatroları kurmaca karşılıklı diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz. Milletimiz siyasi sahtekarlara prim vermeyecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her noktasında milleti ile oturup kalkıyor. 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır.

''CUMHURBAŞKANIMIZ YÜZDE 50'Yİ FERSAH FERSAH AŞAN OYLA YENİDEN SEÇİLECEK''

Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

''ÇIKARSIN ADAYLARINI GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI''

Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkili? Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Türkiyemiz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Henüz ortak aday üzerinde anlaşamayan, lobilerin eline geçen ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Önündeki her taşa takılan zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Eski tarz siyaset yeniye direnen eski kafa ile yeni dünyada varlık hükmünün ibrazı çok zordur.

''ÇİVİ ÇAKMAMIZ İCAP EDECEKSE...''

Bizim elimizde bir çekiç olursa çivi çakmamız icap edecekse bu çiviyi tahtaya değil zalimlerin teröristlerin hainlerin kafalarından tam orta yerine çakacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacak.

''KÜRESEL EKONOMİ CÜCELEŞMİŞTİR''

Küresel ekonomi cüceleşmiştir. Rusya-Ukrayna savaşının neticesinde rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Hayat pahalılığı kar topu gibi birike birike çığa dönüşmüştür ve halkın üzerine yuvarlanmıştır. Birleşik Krallık ordusunu komuta eden general tarafından 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilmesi potansiyel bir niyetin ifşası mıdır?''

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı
20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı
Bakan Ersoy açıkladı Turizmde lüks çadır tatili başlıyor
Bakan Ersoy açıkladı Turizmde lüks çadır tatili başlıyor
Ahmet Türk'ten 6'lı Masa'ya tehdit! 'Kimsenin askeri değiliz!'
Ahmet Türk'ten 6'lı Masa'ya tehdit! 'Kimsenin askeri değiliz!'
NATO'yu isteyen İsveç'te terör yürüyüşü serbest
NATO'yu isteyen İsveç'te terör yürüyüşü serbest
Feyzioğlu: Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
Feyzioğlu: Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
'15 Temmuz'u kim planladı? Kıtalar ötesinde üç harfli ülke'
'15 Temmuz'u kim planladı? Kıtalar ötesinde üç harfli ülke'

Bu Habere Tepkiniz

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

Yaş haddi nedeniyle emekli olanlara ikramiye farkı nasıl hesaplanır?

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlardan yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü, vefat nedeniyle görevleri sona erenlere ilk katsayı artışında ayrıca ikramiye farkı verilmektedir.
18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Yıldırım düşme anları böyle görüntülendi

Yıldırım düşme anları böyle görüntülendi

Karabük ve Bartın'da etkili olan rüzgarın ardından gök gürültülü şimşekler görsel şölen sunarken yıldırım düşme anları cep telefonu ile kaydedildi.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa, yangına karşı artık daha güvenli

Bursa Büyükşehir Belediyesi halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendiriyor.
Advertisement