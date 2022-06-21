Hak-İş: Toplu sözleşmelerde iyileştirme olmazsa kıyamet kopar

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, başkanlığını yaptığı Hizmet-İş Sendikası çalışanlarının maaşına temmuz ayından itibaren '6 aylık enflasyon artı iyileştirme' zammı yapma kararı aldıklarını açıkladı. Arslan, bu zamla asgari ücret konusunda henüz net kararını veremeyen hükümete bir anlamda örnek olacakları mesajı verdi.

6 aylık enflasyon yüzde 40 olacak...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bu yılın ilk 6 aylık dönemi için tüketici enflasyonunu yüzde 40 civarında açıklaması bekleniyor. Bu durumda sendika çalışanlarına 'yüzde 40 TÜFE artı iyileştirme' yoluyla yüzde 50'ye varan oranlarda ara zam yapılması gündeme gelebilecek.

Enflasyonun bu kadar hızlı yükseleceğini tahmin edemedik

Arslan, enflasyonun böylesine hızla yukarı gideceğini tahmin edemediklerini, artan hayat pahalılığıyla birlikte ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Personelin enflasyon kaybını temmuzda telafi etmek için ilk olarak Hizmet-İş'te 'enflasyon artı iyileştirme' çalışması başlattıklarını belirten Arslan şöyle konuştu:

Hak-İş bünyesindeki tüm sendikalarda çalışan işçilere de...

"Önce kendi sendikamızda toplu sözleşmeleri enflasyona karşı korumak için prensip kararı aldık. 6 aylık TÜFE ne çıkarsa onun üzerine bir miktar iyileştirme ekleyip ara zammı yapacağız. Makasın açılmaması için seyyanen ödeme de olacak. Hak-İş ile konfederasyona bağlı tüm sendikalarımızdaki personelin toplu sözleşmelerine de bu zammın uygulanmasını görüşe açacağım."

'Toplu sözleşmelerde iyileştirme olmazsa kıyamet kopar'

Mahmut Arslan, temmuzda sadece asgari ücrete değil kamu ve özel sektördeki sendikalı sendikasız tüm çalışanlara ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Arslan, "Sadece asgari ücrete zam yapılıp da toplu sözleşmelerde iyileştirme yapılmazsa o gün kıyametin kopacağı gündür. 20 yıllık işçiyle asgari ücretli aynı maaşı alırsa, toplu sözleşme sistemimiz tümden çöker, sendikal mücadelenin anlamı kalmaz" dedi.