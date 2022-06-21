Kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, daha önce anlaşmazlık yaşayan kırtasiyeci esnafından 2 kişi arasında dün tartışma çıktı. Esnaf, tarafları ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı.

Bu sabah da iş yerlerini açan 2 kişi arasında yeniden tartışma başladı. Bu kez yanlarına tabanca ve pompalı tüfeklerini alan esnaf, birbirlerine ateş açtı.Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentin en işlek caddelerinin arasındaki sokakta 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı. Yerdeki boş kovanlar toplanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.