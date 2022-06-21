Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi 37 yaşındaki oyuncuyu resmen duyurdu.

Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Burak Yılmaz transferiyle ilgili olarak, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Fortuna Sittard Müdürü Sjoerd Ars ise, "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" diye konuştu.