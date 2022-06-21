Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ali Koç oldu
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 16:55
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ya da yöneticileri katıldı.
Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda yeni başkan seçildi. Tek aday olarak seçime giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı oldu.
Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilecek seçimin ardından görevini bırakacağını ifade etmişti.
Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz senenin temmuz ayından itibaren başkanlık görevini yürütüyordu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız