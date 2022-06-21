ATM'den çektiği 6 bin lirayı kumsalda sayarken kapkaççı alıp kaçtı
Samsun'da bir genç kız, ATM'den çektiği 6 bin lirayı deniz kenarında sayarken kapkaççıya kaptırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 18:03
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı. Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.'nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı. Olay polise haber verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız