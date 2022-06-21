Tartıştığı ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Olay, sabahın erken saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelmiş ve iddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladıktan sonra kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etmiş ve olay sonrası ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası, kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı kardeş tutuklandı

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kadir M. yapılan sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kadir M., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.