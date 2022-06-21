Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre; son bir yılda dörde katlanarak vatandaşın belini büken akaryakıt fiyatları için hükümete vergi indirimi çağrıları yapılıyor ancak dün TBMM'ye sunulan ek bütçe tasarısı hükümetin bu çağrıya kulak tıkadığını gösteriyor.

2021 yılı sonunda kabul edilen 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda, petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden 31,5 milyar TL özel tüketim vergisi (ÖTV) toplanması öngörülmüştü ancak benzin, motorin ve doğalgaz fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte vergi gelirleri de hızla arttı ve yılın ilk beş ayında devletin bu kalemden topladığı ÖTV 28,3 milyar TL'ye ulaştı.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM'ye sunulan 2022 yılı ek bütçe tasarısında petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden, 31,5 milyar TL'ye ek olarak, 47,2 milyar TL'lik ÖTV toplanacağı beklentisi yer aldı.

Böylece bu kalemde yıl sonunda 78,9 milyar TL'lik vergi gelirine ulaşmak, ilk beş aydaki 28,3 milyar TL'ye ek olarak da yedi ayda 50,6 milyar TL'lik ÖTV toplamak hedefleniyor.

Bu rakamlara göre, hükümet akaryakıtta vergi indirimi öngörmüyor, aksine artan fiyatlarla birlikte vergi gelirini de artırmayı hedefliyor.

Hükümet 2021 yılında petrol ve doğalgaz ürünlerinden toplam 31,3 milyar TL ÖTV toplamıştı. 2022'de hükümet, vatandaşın çağrı ve tepkilerine rağmen bu rakamı yüzde 152 oranında artırmayı hedefliyor.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 316 ZAM



İstanbul'da benzinin litre fiyatı bugün yaklaşık 27,51 TL seviyesinde. Bu rakam bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 256, yılbaşından bu yana yüzde 124 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bugün yaklaşık 29,94 TL. Bu rakam bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 316, yılbaşından bu yana yüzde 162 oldu.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

VERGİ NE KADAR?

İstanbul'da bir litre benzin için 27,51 TL ödediğinizde, bunun yaklaşık 2,5 TL'si ÖTV, yaklaşık 4 TL'si de KDV olarak devlete gidiyor. Yani bir litre benzinde devlet yaklaşık 6,5 TL vergi alıyor. Bu vergi geçici bir süre için kalksa, benzinde yüzde 23,6 oranında indirim mümkün.

İstanbul'da bir litre motorin için 29,94 TL ödediğinizde, bunun yaklaşık 2,06 TL'si ÖTV, yaklaşık 4,3 TL'si de KDV olarak devlete gidiyor. Yani bir litre motorinde yaklaşık 6,35 TL vergi alınıyor. Bu vergi geçici bir süre için kalksa, motorinde yüzde 21,2 oranında indirim mümkün.

Dünyada birçok ülkede hükümetler akaryakıtta vergi indirimlerine giderken ya da vergileri geçici süreliğine kaldırırken, Türkiye'de hükümet henüz bu yönde bir adım atmıyor.