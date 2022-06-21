Tatilcilere kopya site tuzağı: Sahte siteler nasıl anlaşılır?

Dolandırıcılar tatilcilerin peşinde. Çok sayıda insan oluşturulan sahte siteler tarafından milyonlarca lira dolandırılıyor.

Tatil dolandırıcılarının sıklıkla kullandığı bazı kelimeler ve cümleler var. "son gün fırsatı", "kampanya" ve "ucuz" aslında bunların hepsi birer tuzak ve özellikle son günlerde dolandırıcılar yine aynı cümlelerle sahnedeler...

İnternette "ucuz tatil" adıyla satılan bu paketler, dolandırıcılar tarafından kurulmuş birer tuzak olabiliyor.

Peki dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, şu bilgileri verdi:

"Burada fiyat analizini çok iyi yapıyor olmak gerekiyor. Bunun dışında linklere tıkladığımızda tıkladığımız link nereye gidiyor. Buna çok iyi bakmamız gerekiyor. Kopyalayamadıkları şey alan adı kısmı oluyor. www.oteladı.com kısmını kopyalayamıyorlar. Burada otelin adını çok iyi biliyor olmak lazım. Bu bir acente ise acentenin adını çok iyi bilmek gerekiyor."

Başvurduğunuz acentenin TÜRSAB üyesi olup olmadığını da mutlaka sorgulamak gerekiyor.

"Fiziki olarak acentelere gitmelerini öneririm"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, "TÜRSAB üyesi acenteler tarafından rezervasyon yapılırsa mutlaka ya fiziki bir yeri var acentenin ya da TÜRSAB doğrulama sitesi var. Aslında fiziki olarak acentelere gitmelerini de ben öneririm" dedi.

Bu sahte acenteler, inandırıcı olmak için, ulaşım bedelini promosyon olarak bedava sundukları yalanını bile söylüyor. Acentelerin mobil uygulamalarını kullanmak ve tatili buradan satın almak da dolandırılmanın önüne geçmenin bir diğer yolu.