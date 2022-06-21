EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 20:20
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız