Üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Haziran 2022 21:27
Sevindik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Eren Işık'ın (14) üzerine seyyar kale direği devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız