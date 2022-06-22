20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahaleye ediliyor
Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladığını duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 00:49
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.
Gece boyunca karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız