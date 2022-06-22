TMO'dan haşhaş kapsülü alım fiyatları hakkında açıklama

TMO'dan haşhaş kapsülü alım fiyatıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, fiyatların yeniden belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, haşhaş kapsülünden üretilen morfin ve türevlerinin yaklaşık yüzde 95'nin TMO, haşhaş tohumunun da yaklaşık yüzde 90'ının özel firmalar tarafından yurt dışına ihraç edildiği aktarıldı. Açıklamanın devamında "Yapılan bu ihracattan gerek kamu gerekse özel sektör aracılığı ile ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Haşhaş üretim maliyetleri göz önüne alınarak haşhaş üreticilerimizin korunması ve haşhaş üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılı haşhaş kapsülü alım fiyatları yeniden belirlenmiştir. 2022 alım döneminde haşhaş kapsülü alım fiyatları; yüksek morfinli TMO tohumluğu kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı 15 TL/kg, geleneksel tohumluk kullanılarak elde edilen haşhaş kapsülü alım fiyatı 7,5 TL/kg, TMO'nun tohumluk ihtiyacına yönelik, sözleşmeli üretimle elde edilen tohumlu haşhaş kapsülü alım fiyatı 25 TL/kg, olarak uygulanacaktır" denildi.

13 İLDEN ALIMLAR GERÇEKLEŞECEK

TMO'dan yapılan açıklamanın devamında ise "Toprak Mahsulleri Ofisi, haşhaş alımları ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış olup hasat dönemi sonrasında haşhaş ekimine müsaade edilen 13 ilimizde alımlarını gerçekleştirecektir. Bu illerimiz; Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak'tır" ifadelerine yer verildi.