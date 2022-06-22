MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, kaza sonucu şehit düştü.
Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya bir kaza sonucu şehit oldu. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39'uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür.
Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERCAN BAŞ DA ŞEHİT OLDU
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu haberini paylaştı.
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