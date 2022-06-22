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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında esnafa zorla kepenk kapattırıp, örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 07:20
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

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