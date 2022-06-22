AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!

Muhalefetin ısrarlarına rağmen, seçimlerin zamanında yapılması konusunda taviz vermeyen AK Parti cephesinde, seçimlerin bir ay erkene alınarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasına yönelik görüşler tartışmaya açıldı. Seçim Kanunu'na göre, bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılın dolmasından önceki son Pazar günü seçimlerin yapılması gerekiyor. Bu durumda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler dikkate alındığında yasa uyarınca beş yıl sonraki seçimler 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Ancak bu tarih Meclis kararı ile daha erkene çekilebiliyor. AK Parti'de bugüne kadar seçimlerin 18 Haziran'da yapılacağına dair değerlendirmeler yapılıyordu. Ancak son günlerde, bu tarihin bir ay erkene çekilerek seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak belirlenebileceği ifade ediliyor.

'YETER! SÖZ MİLLETİNDİR!'

14 Mayıs tarihinin, merhum Adnan Menderes'in liderliğinde Demokrat Parti'nin 'Yeter! Söz Milletindir!' sloganı ile iktidara geldiği güne atıf yapılarak seçildiği belirtiliyor. AK Parti'de ve hükümette yapılan değerlendirmelerde, haziran ayında üniversiteye giriş ve diğer sınavlarla çakışması ihtimali sebebiyle, seçimlerin mayıs ayına çekilmesinin daha doğru olacağı vurgulanıyor. Ayrıca nisan sonundaki Ramazan Bayramı'ndan iki hafta sonra yapılacak bir seçimin psikolojisinin toplumda olumlu yansımalarının olacağına dikkat çekiliyor.

İKİNCİ TUR HESAPLARI

Öte yandan, AK Parti'de seçim için öne çıkan 14 Mayıs tarihinin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ikinci tur ihtimalinin de dikkate alınarak gündeme getirildiği ifade ediliyor. Seçimlerin 18 Haziran'da yapılması durumunda, ikinci tur seçimler, anayasaya göre iki hafta sonra yapılacak ve temmuz ayına sarkmış olacak. AK Parti kaynakları, temmuz ayı itibarıyla tatil sezonunun başlayacağı, büyükşehirlerden Anadolu'ya ve yazlık yerlere gidişlerin artacağı, bu nedenle sandığa katılımın düşebileceğini değerlendiriyor. 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçimin ise ikinci turunun mayıs sonuna denk geleceği, bu tarihte henüz tatil sezonu başlamayacağı için, seçime katılım konusunda bir olumsuzluk yaşanmayacağı görüşü dile getiriliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU