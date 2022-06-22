Eski vekillerin kulisi sonuç verdi: Emekli vekillere ek bütçeden zam

AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Tarımda üretim modellememiz yok!
Tarımda üretim modellememiz yok!
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Formasyona Danıştay freni
Formasyona Danıştay freni
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bakan Özer: Hesap verilebilirlik ilkemiz gereği Şura raporlarını yayımlıyoruz
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Bahçeli: Çıkarsın adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı!
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
Jandarma havaya ateş açmıştı, Valilikten açıklama geldi
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
'Şakkadanak' Necmettin'den ekonomi kehanetleri: 1 yıl içinde hepsi olacak
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
Şirketler, ara zam için harekete geçti
Şirketler, ara zam için harekete geçti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Eski vekillerin kulisi sonuç verdi: Emekli vekillere ek bütçeden zam

Eski milletvekilleri emekli maaşlarının, mevcut milletvekili maaşlarındaki gibi enflasyona endekslenmesi konusunda uzun zamandır kulis yapıyordu.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Haziran 2022 07:37
Yazdır
Eski vekillerin kulisi sonuç verdi: Emekli vekillere ek bütçeden zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Meclis'e sunulan ek bütçe teklifinden, emekli vekiller, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve eski meclis başkanlarının da emekli aylıklarına zam çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek olan Ek Bütçe Teklifinde cumhurbaşkanının yılbaşında 1 milyon 209 bin lira olan başlangıç ödeneği, ek bütçede yapılan artışla 1 milyon 453 bin liraya çıkıyor. Bu ödeneğin 604,5 bin lirası ilk 6 ayda kullanıldı. İkinci altı ay için 848,5 bin lira ödenek kalmış oluyor. Böylece cumhurbaşkanının maaşı yılın ikinci yarısı için 100 bin liradan 141 bin liraya çıkıyor. Cumhurbaşkanı ödeneğinde yapılan bu artıştan, eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekilliğinden emekli olanlara da yararlanacak. Yasaya göre, eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı, cumhurbaşkanını aylığının yüzde 40'ı olarak belirleniyor. Milletvekillerinin emekli maaşları da emekli cumhurbaşkanı aylığının yüzde 45'i olarak hesaplanıyor. Bu durumda, ek bütçeye göre artan cumhurbaşkanı ödeneği kapsamında, emekli cumhurbaşkanları 56 bin 400, emekli meclis başkanı ve eski başbakanlar ise 42 bin 300 lira emekli maaşı alacak. Milletvekili emekli maaşları ise 18 bin liradan 25 bin 380 liraya çıkacak.

KULİSLER SONUÇ VERDİ

Eski milletvekilleri emekli maaşlarının, mevcut milletvekili maaşlarındaki gibi enflasyona endekslenmesi konusunda uzun zamandır kulis yapıyordu. Cumhurbaşkanı ödeneği 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 14 arttığı için emekli vekil maaşlarındaki artış da yılbaşında yüzde 14'te kalmıştı. Eski milletvekilleri, mevcut milletvekilli maaşları, memurlar ve emeklilere enflasyon farkı ile birlikte yapılan yüzde 31 civarındakı zammın kendilerine de uygulanmasını istiyordu. Cumhurbaşkanına da iletilen bu talepler konusunda, iktidar ve muhalefet arasında emekli vekil maaşlarının artırılması için görüşmeler yapılmış, ancak kamuoyundaki tepkiler nedeniyle bir adım atılamamıştı. Yılbaşında memurlar ve emeklilere yapılan artışlar ve temmuzda gelecek zam nedeniyle, milletvekili emekli maaşlarının birçok meslek grubunun gerisinde kalacağı belirtiliyordu. Bazı emekli milletvekilleri ise bu dengesizlik nedeniyle, milletvekilliğinden önceki meslekleri üzerinden hak ettikleri emekli maaşlarına geçiş yapmaya başlamıştı. Yasaya göre, hangi maaş yüksekse onu tercih etme hakkı olduğu için bazı eski milletvekilleri, milletvekilliğinden önceki emekli maaşlarını almak için başvuruda bulunmuştu.

GÖZLER TEMMUZDA

Ek bütçedeki cumhurbaşkanı ödeneği artışına ilişkin hükmün yasalaşması durumunda, hem emekli, hem de milletvekili maaşı alanların toplam aylıkları Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte 81 bin liraya yükselmiş olacak. Halen milletvekilliği görevinde bulunanlar 40 bin lira civarında maaş alıyor. Temmuzda 6 aylık enflasyonun yüzde 40'a yaklaşacağı hesabından hareketle, milletvekili maaşlarının 56 bin liraya çıkması bekleniyor. Ek bütçe kapsamında yapılacak artışla birlikte, hem 25 bin liralık emekli maaşı, hem de 56 bin liralık milletvekilliği maaş alanların toplam aylıkları böylece 81 bin liraya ulaşacak.

YÜCEL KAYAOĞLU

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
22 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
22 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde lüks çadır tatili başlıyor
Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde lüks çadır tatili başlıyor
ORC'den Haziran ayı siyasi eğilimler araştırması
ORC'den Haziran ayı siyasi eğilimler araştırması
Doktor eşini öldüren sanık tahrik indirimi istedi, ağırlaştırılmış müebbet aldı
Doktor eşini öldüren sanık tahrik indirimi istedi, ağırlaştırılmış müebbet aldı

Bu Habere Tepkiniz

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27903868.337887630;dc_trk_aid=529809702;dc_trk_cid=172462397;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Atandıktan 1 ay sonra memur yapılan engelli öğretmen davayı kazandı

Danıştay 2. Dairesi, Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine memur atanmasına ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Şube müdürleri ve ek gösterge düzenlemesi

Kamuda ki hiyerarşik kademeler 3046 sayılı Kanunun ilgili maddesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga olmasından sonra 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden belirlenmiş ve Şube Müdürlüğü mülga Kanunda olduğu gibi kamuda ki hiyerarşik kademeler arasında sayılmıştır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Avustralya'da bahçesine giren timsahı tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bahçesine giren timsahı tavasıyla kovaladı

Avustralya'da bir adamın dükkanının bahçesine giren timsahı kızartma tavasıyla kovaladığı anlar amatör kameraya yansıdı.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

21 Haziran 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.
Advertisement