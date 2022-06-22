Eski vekillerin kulisi sonuç verdi: Emekli vekillere ek bütçeden zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün Meclis'e sunulan ek bütçe teklifinden, emekli vekiller, eski cumhurbaşkanları, eski başbakanlar ve eski meclis başkanlarının da emekli aylıklarına zam çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek olan Ek Bütçe Teklifinde cumhurbaşkanının yılbaşında 1 milyon 209 bin lira olan başlangıç ödeneği, ek bütçede yapılan artışla 1 milyon 453 bin liraya çıkıyor. Bu ödeneğin 604,5 bin lirası ilk 6 ayda kullanıldı. İkinci altı ay için 848,5 bin lira ödenek kalmış oluyor. Böylece cumhurbaşkanının maaşı yılın ikinci yarısı için 100 bin liradan 141 bin liraya çıkıyor. Cumhurbaşkanı ödeneğinde yapılan bu artıştan, eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekilliğinden emekli olanlara da yararlanacak. Yasaya göre, eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı, cumhurbaşkanını aylığının yüzde 40'ı olarak belirleniyor. Milletvekillerinin emekli maaşları da emekli cumhurbaşkanı aylığının yüzde 45'i olarak hesaplanıyor. Bu durumda, ek bütçeye göre artan cumhurbaşkanı ödeneği kapsamında, emekli cumhurbaşkanları 56 bin 400, emekli meclis başkanı ve eski başbakanlar ise 42 bin 300 lira emekli maaşı alacak. Milletvekili emekli maaşları ise 18 bin liradan 25 bin 380 liraya çıkacak.

KULİSLER SONUÇ VERDİ

Eski milletvekilleri emekli maaşlarının, mevcut milletvekili maaşlarındaki gibi enflasyona endekslenmesi konusunda uzun zamandır kulis yapıyordu. Cumhurbaşkanı ödeneği 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 14 arttığı için emekli vekil maaşlarındaki artış da yılbaşında yüzde 14'te kalmıştı. Eski milletvekilleri, mevcut milletvekilli maaşları, memurlar ve emeklilere enflasyon farkı ile birlikte yapılan yüzde 31 civarındakı zammın kendilerine de uygulanmasını istiyordu. Cumhurbaşkanına da iletilen bu talepler konusunda, iktidar ve muhalefet arasında emekli vekil maaşlarının artırılması için görüşmeler yapılmış, ancak kamuoyundaki tepkiler nedeniyle bir adım atılamamıştı. Yılbaşında memurlar ve emeklilere yapılan artışlar ve temmuzda gelecek zam nedeniyle, milletvekili emekli maaşlarının birçok meslek grubunun gerisinde kalacağı belirtiliyordu. Bazı emekli milletvekilleri ise bu dengesizlik nedeniyle, milletvekilliğinden önceki meslekleri üzerinden hak ettikleri emekli maaşlarına geçiş yapmaya başlamıştı. Yasaya göre, hangi maaş yüksekse onu tercih etme hakkı olduğu için bazı eski milletvekilleri, milletvekilliğinden önceki emekli maaşlarını almak için başvuruda bulunmuştu.

GÖZLER TEMMUZDA

Ek bütçedeki cumhurbaşkanı ödeneği artışına ilişkin hükmün yasalaşması durumunda, hem emekli, hem de milletvekili maaşı alanların toplam aylıkları Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte 81 bin liraya yükselmiş olacak. Halen milletvekilliği görevinde bulunanlar 40 bin lira civarında maaş alıyor. Temmuzda 6 aylık enflasyonun yüzde 40'a yaklaşacağı hesabından hareketle, milletvekili maaşlarının 56 bin liraya çıkması bekleniyor. Ek bütçe kapsamında yapılacak artışla birlikte, hem 25 bin liralık emekli maaşı, hem de 56 bin liralık milletvekilliği maaş alanların toplam aylıkları böylece 81 bin liraya ulaşacak.

YÜCEL KAYAOĞLU