'Marketler kurbanlık değil et satıyor' uyarısı

Son yıllarda teknolojinin gelişimi ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, kurbanlık satış ve kesimlerinin de boyutunu değiştirdi. Zincir marketler işe el atıp ticarete dökerken, bazı vakıflar da olmayacak fiyatlara vekalet almaya başladı. Tüm bu gelişmeler 'Kurban ibadeti hakkıyla yerine getiriliyor mu?' sorusunu akla getirdi. Bazı vakıflar yurt içi kurban bağış fiyatını 1.500 TL'ye kadar düşürürken, yurt dışı için 700 TL'ye kesim yapabildiklerini iddia etti. Üreticiler bu fiyatlara kurban olmayacağını belirterek, yapılan bağışların yerine gitmediğini söylediler. Marketlerde ise kutularda satılan kiloluk kurban etleri tepki çekti. Üreticiler marketlerin kurban değil et satışı yaptığını söylediler.

DİYANET FETVA VERMELİ

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, zincir marketlerin kurbanı bile ticarete döktüklerini belirterek "Bu vebalin altından nasıl kalkılacak merak ediyoruz. Vekaleti verende değil ama alanda büyük sorun var. Tamamen yasak olan bir işlem yapılıyor. Kurban pasta değil ki bir dilim alayım diyesin. Arsız market zincirlerinin kendine gelmesi lazım. Çok büyük vebal alıyorlar. Allah hesap sorar. Kutu içinde size kesilmiş geliyor, içinde 3 kol çıkıyor. Bu ne demek, daha önce kesilmiş, yeni kesilenle kiloyu dolduruyorlar. Bu kurban değil et satışıdır. Diyanet acilen fetva vermeli, bu iş ticaretten çıkarılmalı" dedi.

KUZUYU KURBAN EDİYORLAR

Yalçındağ "Marketler büyük günaha giriyor. İlanları görüyoruz. 12 kilo koç satışı yapıyor. 12 kilo koçun canlısı 24 kilo eder, Diyanet İşleri Başkanlığının fetvası var. Derki; Ya yaşını dolduracak ya da annesinin boyuna gelmiş 6 aylık olacak. 24 kilo koç kuzu demek. Bu kabul edilemez" açıklaması yaptı.

BAZI VAKIFLAR DOLANDIRICI

Yalçındağ "Vakıfların fiyatları da şaşılacak seviyede, yurt dışını anlayabiliriz ama, yurt içinde verilen fiyatlara kurban piyasada yok. Nereye gidiyor bu paralar. Ayrıca Afrika'da kesim yaptıklarını söylüyorlar. Bunun kanıtı var mı? Bazı vakıflar işini hakkıyla yapıyor. Onlara laf söylenemez. Fiyatı belli, hatta size video gönderiyor. Sizin adınıza Allah için bu işi yapıyor. Ama bazıları resmen dolandırıcı" diye konuştu.

MARKET TEKELİNDEN ÇIKSIN

Üreticiler de marketlerin satış yapmasından şikayetçi. 1 yıldır bayram için hazırlandıklarını söyleyen üreticiler "Maliyetlerimiz bu kadar artmışken, bayram için hayvanlarımızı yetiştirirken, marketler bizim ekmeğimize taş koyuyor. Bari buradan kazanmasınlar. Zaten 1 yıldır vurgun üstüne vurgun yaptılar. Gıda fiyatlarının dengesiyle oynadılar. Satmadıkları ürün kalmadı. Küçük esnafı öldürdüler. Çiftçinin geçim kaynağı olan kurbanda da tekel olmasınlar" diye konuştular.

VEKALETSİZ KURBAN KESİLMEZ

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vekaletsiz kurbanın kesilemeyeceğinin altını çizerek "Vakıf veya derneklerin kurban vekaletini alan vazifelileri vardır. İşte bu vazifelilere vekalet verilir. O kimse de, vekalet sahibi adına hayvanı satın alır ve o kişi adına kurbanı kestirir" şeklinde konuştu. Aydın "2022 yılı yurt dışı kurban hisse bedelimiz 1.590 TL, yurt içi kurban hisse bedelimiz ise 2 bin 590 TL'dir" dedi. İhlas Vakfının, Afganistan ve Afrika'da kesilen kurbanlardan elde edilen etleri yetimhanelerdeki yetimlere, medrese ve Kur'an-ı kerim kurslarındaki talebeler ile ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırdığını vurgulayan Aydın "Hayırseverler, ihlasvakfi.org.tr adresli web sayfasından online olarak oradaki vekalet formunu doldurarak vekaleti verebilirler. Ayrıca 0 212 451 49 00 No.lu telefonu arayarak, vekalet vermek suretiyle kurban bağışında bulunabilirler" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ