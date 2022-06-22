Benzine 25 kuruş indirim yapıldı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM

23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 27 lira 50 kuruştan 27 lira 25 kuruşa gerileyecek.

Motorin ve otogazın fiyatında ise bir değişim beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.