Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

2022 yılı Emniyet Teşkilatı genel atamaları, 27 Mayıs 2022 tarihinde açıklanmıştı. Bu atamada doğudan batıya, batıdan doğuya ve doğudan doğuya tayin olan 35874 polisin atama sonuçları ilan edilmişti.

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Bu belirsizlikten dolayı atama sonucunu bekleyen polisler ve aileleri mağdur olmuş durumda.

Sonuçların açıklanmasını bekleyen polisler, 2022 yılı batıdan batıya atama sonuçlarının hala açıklanmamasından şikayetçi. Personelin çocuklarının eğitim sorunu, eş durumları ve sağlık sorunları sebebiyle atama bekleyip açıklama yapılmaması sebebiyle mağduriyet yaşayan polisler, özellikle ev bulma ve nakliye konusunda sıkıntı yaşamamak adına sonuçların bir an önce duyurulmasını istiyor.

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