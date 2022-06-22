Türkiye genelinde çok sayıda polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi



Emniyet Genel Müdürlüğü, KHK ile birçok polis memurunu kamu görevinden çıkardı. 1000'den fazla polis memuru hakkında FETÖ soruşturması tamamlandı. İtirafçı beyanları ile toplanan diğer deliller tek tek incelendi. Faal olarak çalışan ve görevden uzaklaştırması bulunan polisler 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesiyle kamu görevinden çıkarıldı. Emekli olan polislerin ise rütbelerinin alınması kararı çıktı.

İhraç edilen polislerin adli süreçleri devam ediyor.

375 sayılı KHK'nın 35. maddesi Bakan Olur'u ile kamu görevinden çıkarılmasına olanak tanıyor.

İhraç edilen polislerin ilişiklerinin kesilmesi ve kamu görevinden çıkarılmalarına dair evraklar 21 Haziran 2022 tarihi itibariyle İl Emniyet Müdürlüklerine gönderildi.

20.06.2022 tarihli KHK'ya ait genel bir liste bulunmaması ve illere ayrı ayrı liste gönderildiği için net sayıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

