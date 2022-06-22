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Yargıtay bozdu: Mahkeme 'Man adası' davası kararında direndi

Mahkeme, "Man Adası" iddialarına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, ilk kararında direnerek iki ayrı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 489 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 18:18
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Yargıtay bozdu: Mahkeme 'Man adası' davası kararında direndi

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki iki ayrı davanın duruşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Özdemir Bayraktar'ın mirasçılarının avukatı Burçin Altan ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hazır bulundu.

Hakim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma ilamı hakkında avukat Yıldız'a söz verdi.

Yıldız, Yargıtayın usul ve yasaya uygun olmayan bozma ilamına karşı mahkemenin kararına direnmesini talep etti.

Özdemir Bayraktar'ın mirasçılarının avukatı Burçin Altan da mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ettiklerini söyledi.

Celal Çelik ise önceki celse bulundukları reddi hakim talebinin mahkeme tarafından hukuksuz bir şekilde geri çevrildiğini belirterek yeniden reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun avukatının reddi hakim talebinin reddine hükmetti.

Dosyayı karara bağlayarak daha önceki kararında direnen mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde yeniden hüküm kurdu.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Özdemir Bayraktar'ın mirasçılarına 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ayrı ayrı 22 bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e ayrı ayrı 14 bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye de 13'er bin liralık manevi tazminatı 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018'deki parti grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

- Davaların geçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan ve yakınlarına 359 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yapılan itiraz üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, dava dosyasının usulden bozarak yeniden görülmesi amacıyla kararı veren mahkemeye göndermişti.

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Yeniden görülen davada mahkeme, kararını tekrarlamış ve dosya Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise, 26 Ocak 2022 tarihli kararı ile dosyayı bozarak yerel mahkemesine geri göndermişti.

- 130 bin liralık manevi tazminat kararı da Yargıtay'dan dönmüştü

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 13 Kasım 2018 tarihinde verdiği kararda, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, 13 Şubat 2018 tarihli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan ötürü 130 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yapılan itiraz üzerine 26 Ocak'ta verdiği kararında dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

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