TBMM Genel Kurulu toplandı

Sayıştay'a üye seçimi yapılacak 10 adayın isimleri belli oldu
Sayıştay'a üye seçimi yapılacak 10 adayın isimleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde
Gıda krizinin çözümünde 'kırmızı hat diplomasisi' sonuç veriyor
Gıda krizinin çözümünde 'kırmızı hat diplomasisi' sonuç veriyor
Türkiye genelinde çok sayıda polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Türkiye genelinde çok sayıda polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Bakan Kirişci: Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Bakan Kirişci: Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
AYM kararını verdi...Uyarma cezası alan askerler artık dava açabilecek
AYM kararını verdi...Uyarma cezası alan askerler artık dava açabilecek
Şehit haberi verildi, babaanne vefat etti, baba hastaneye kaldırıldı
Şehit haberi verildi, babaanne vefat etti, baba hastaneye kaldırıldı
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor
6 üniversite 177 akademik personel alacak
6 üniversite 177 akademik personel alacak
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Tarımda üretim modellememiz yok!
Tarımda üretim modellememiz yok!
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Hak-İş Başkanı: Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalıdır
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
Bakan Bozdağ soruşturma izni verdi, HSK açığa aldı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
YÖK Başkanı YKS'de barajın kaldırılması kararını değerlendirdi
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Dünya genelinde birçok web sitesine ulaşım sağlanamadı
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Kovid nedeniyle yapılamayan düğünün ücret iadesi yapılır mı?
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 15:25
Yazdır
TBMM Genel Kurulu toplandı

Erdoğmuş, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu "Kocaeli'nin yerel sorunları", CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek "Bayburt'un sorunları", AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar "Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü" konusunda gündem dışı konuştu.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, eski Kocaeli MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün aldığı ihalenin haberini yapan Gazeteci Güngör Arslan'ın eski Ülkü Ocakları Başkanı Ersin Kurt tarafından öldürüldüğü iddiasını dile getirdi.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "MHP'nin kurumsal olarak hiçbir şekilde ne ihale peşinde koşması ne de haksız kazanç elde etmesi söz konusu olamaz." dedi.

Cinayette bahsi geçen Kurt'un 2001-2002 yılında Ülkü Ocakları Başkanı olduğunu, üzerinden geçen 20 yılda MHP ile en ufak bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Bülbül, kurumsal olarak yapılarını hedef alan suçlamaları reddettiklerini söyledi. Gergerlioğlu'nu elinde bir delil varsa ilgili yargı makamlarına başvurmaya davet eden Bülbül, "MHP yanlışın, ihanetin himaye edildiği bir siyasi hareket değildir. Biz hesabını veririz. Suçlu bulunan kim varsa cezasını çeker ama beraat eder, aklanırsa da yoluna aynı şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeybek, Bayburt'ta Toprak Mahsulleri Ofisinin alımlarının eylül ayı sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar, Filyos Projesi'nin memleket sevdalılarının gurur duyacağı bir eser olduğunu dile getirerek "Fakat vatan ve bayrak sevdası olmayan, 'Burada gaz yok, sizi kandırıyorlar' diyen kafalara bizim söyleyecek sözümüz yoktur, halkımız onlara gereken cevabı sandıkta verecektir." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Libya tezkeresi Meclis'ten geçti
Libya tezkeresi Meclis'ten geçti
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Ek bütçe teklifinin gerekçesi belli oldu
Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM'de

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27903868.337887630;dc_trk_aid=529809702;dc_trk_cid=172462397;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Balkan Ninnisi 2.Bölüm Fragmanı

Balkan Ninnisi 2.Bölüm Fragmanı

Balkan Ninnisi 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü 28 Haziran Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Aile değerlerimize göz diktiler!

Aile değerlerimize göz diktiler!

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'in yayınladığı yapımlarda çokça gündem olan LGBT'nin şimdi de Disney ile karşımıza çıkması hedefleniyor.
Advertisement