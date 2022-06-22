Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 15:28
O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen Deniz Turan'a çarptı.
Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti.
Sürücü O.A. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız