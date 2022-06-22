İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 16:00
Mekanik teknisyeni olarak çalışan Hilkan Arcan, konteyner taşıyan vincin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Arcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arcan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız