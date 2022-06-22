İngiltere Savunma Bakanı yarın Ankara'ya geliyor
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yarın Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Bakanın Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı açıklandı.
Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 22 Haziran 2022 16:14
Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak yarın Ankara'da olacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nda törenle karşılanacak Wallace ile Akar baş başa görüşecek, heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.
Görüşmelerde, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız