Çevre farkındalığı için şehir meydanına ezilmiş dev metal kutu konuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık hareketini destekleyerek açık hava farkındalık uygulaması başlatan belediye, bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan alana, atıkların çevreye verdiği zararları anlatan panolar yerleştirdi.

Meydana ayrıca, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama 137,5 kilogram olan atık miktarını temsilen ezilmiş dev metal içecek kutusu figürü konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atıkların doğada uzun yıllar sonunda yok olduklarını belirterek, bazılarının yüzyıllar boyunca doğayı kirletebildiğini bildirdi.

Geri dönüşümün önemine işaret eden Aktaş, "Buradaki farkındalık etkinliğimizle amacımız, sadece çevre temizliği ile sınırlı değil. Geri dönüşümü bir şehir kültürü haline getirerek tüm Bursa olarak karbon ayak izimizi azaltacak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına kocaman bir adım atacağız. Devasa atık figürümüzle farkındalık kampanyamızı başlatıyoruz. Sadece bu noktayla da sınırlı kalmayacağız. Temsili devasa atığımızı 17 ilçemizde, Bursa'nın dört bir yanında sergileyecek ve gerekli farkındalığı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.