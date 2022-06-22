Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili suç içerikli paylaşımlara işlem

EGM tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden; yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve 'halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla içerik üreten' hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır. Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; #marmaris etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 59.42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. 'Orman' kelimesi kullanılarak 16 bin 31 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 67.38'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. 'Şahan' kelimesi kullanılarak 10 bin 723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 57,14'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir. 'Otel' kelimesi kullanılarak 5 bin 709 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 54.55'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir."

Marmaris'teki orman yangını nedeniyle yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini sürdürüyor.

Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkezin boşaltılmasına başlandı.

Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi.

Yangın yönetim merkezi bahçesine de arazözler ve TOMA'lar getirildi.

Öte yandan Değirmenyanı ve Hisarönü mahallelerinde de yangının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile yürütülen çalışmaları havadan inceledi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.