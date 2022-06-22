Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü: İşte masadaki konular
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi:"Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı."
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Haziran 2022 20:36
Türkiye-S.Arabistan ortak bildirisi: "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı."
"Taraflar, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde iş birliğini geliştirerek sürdürme kararlılığını vurgulamışlardır."
"Ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının araştırılması, somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iletişimin artırılması ele alındı."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız