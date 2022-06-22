İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

TUS 1. Dönem sonucuna göre 10 bin adayın yerleştirmesi yapıldı
TUS 1. Dönem sonucuna göre 10 bin adayın yerleştirmesi yapıldı
TÜİK'ten 'TÜFE madde sepeti' acıkaması
TÜİK'ten 'TÜFE madde sepeti' acıkaması
Yargıtay bozdu: Mahkeme 'Man adası' davası kararında direndi
Yargıtay bozdu: Mahkeme 'Man adası' davası kararında direndi
Yönetmelik yürürlükte: Kamuda görev yapanlar avukatlık stajı yapabilecek
Yönetmelik yürürlükte: Kamuda görev yapanlar avukatlık stajı yapabilecek
TOGG personel alımı yapacak! Aranan şartlar belli oldu
TOGG personel alımı yapacak! Aranan şartlar belli oldu
NVİ Genel Müdürlüğü, 'gizli yönetmelik' iddiasını yalanladı
NVİ Genel Müdürlüğü, 'gizli yönetmelik' iddiasını yalanladı
Sayıştay'a üye seçimi yapılacak 10 adayın isimleri belli oldu
Sayıştay'a üye seçimi yapılacak 10 adayın isimleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde
Gıda krizinin çözümünde 'kırmızı hat diplomasisi' sonuç veriyor
Gıda krizinin çözümünde 'kırmızı hat diplomasisi' sonuç veriyor
Türkiye genelinde çok sayıda polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Türkiye genelinde çok sayıda polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Bakan Kirişci: Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Bakan Kirişci: Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
AYM kararını verdi...Uyarma cezası alan askerler artık dava açabilecek
AYM kararını verdi...Uyarma cezası alan askerler artık dava açabilecek
Şehit haberi verildi, babaanne vefat etti, baba hastaneye kaldırıldı
Şehit haberi verildi, babaanne vefat etti, baba hastaneye kaldırıldı
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor
Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor
6 üniversite 177 akademik personel alacak
6 üniversite 177 akademik personel alacak
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: Seçim erkene çekilebilir!
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
MSB duyurdu, iki şehit haberi geldi
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
İki bakan, orman yangınının devam ettiği Marmaris'e gidiyor
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek
Tarımda üretim modellememiz yok!
Tarımda üretim modellememiz yok!
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
Mahallenin kariyer danışmanı muhtar 1000 kişiye iş buldu
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM Genel Kurulu 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
EPDK Başkanından 'elektrikte zam olacak' iddialarına yanıt
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Benzin ve motorine vergi indirimi gelecek mi? İşte hükümetin planı
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Bakan Yanık duyurdu: Pınar Gültekin kararına Bakanlık da itiraz edecek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fiyat istikrarı vurgusu
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İçişleri Bakanlığının 657 hizmetinden 623'ü e-Devlet'te
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
İTO Başkanı: Bize bağlı fırınlarda ekmek 3 TL
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Bakan Özer: 28 Şubat ürünü eğitim politikası bu ülkeyi mahvetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 17:27
Yazdır
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün otopark kira gideri, fatura, personel ve özellikle yakıt giderlerinin artması nedeniyle masrafların karşılanamaz hale geldiğini ifade ederek, buna ilişkin ek ücret artışı talebinde bulunduğu açıklandı.

Teklifte yüzde 28 ile yüzde 42,9 oranında değişen artış istendi. Söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, park yasağı halinde 175 lira olan çekme ücreti 250 liraya, özel taşıma halinde 5 kilometreye kadar çekme ücreti 190 lirada 250 liraya, 9,50 liralık kilometre ücreti de 12 liraya çıkarıldı.

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 5 liradan 6,50 liraya, motosikletler için 10 lira olan ücretin 13 liraya, otomobiller için 23 lira olan ücretin 30 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 25 lira olan ücretin 32 liraya, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi için 40 lira olan ücretin 52 liraya, iş makineleri, römorklar için 60 lira olan ücretin 78 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Toplantıda, İstanbul Ulaşım AŞ'nin Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi teklifi de görüşüldü.

Toplantıda, 21 Ocak 2014'teki UKOME kararıyla "SA-1, SA-2, SA-3" Sabiha Gökçen Havalimanı-Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Kavacık hatlarının karar altına alındığı ancak bu güne kadar faaliyete başlamadığı belirtilen teklifte, tarife ücretleri hakkında herhangi bir karar alınmadığı için ücret kararının alınması ve bu hatlarda çalışan otobüslerin faaliyete başlaması istendi.

Konuya ilişkin söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, havalimanlarından taşımacılık yapılabilmesi için gerekli şartlar olduğunu belirterek, "Bunlardan biri yer tahsisi. Çünkü daha önceki dönemlerde de burada yer problemlerinden kaynaklı ciddi kavgalar, sıkıntılar oluştu. Dolayısıyla burada havalimanlarına taşımacılık yapılabilmesi için buradan yer tahsisi, izin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İzin alınmadan böyle bir hattın kurulmasının mümkün olmadığını aktaran Yücel, "Yer tahsisi olmadan böyle bir ücretin belirlenmesi hukuken mümkün değil." dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise 2014 yılında meclis tarafından Ulaşım AŞ'ye yetki verildiğini kaydederek, "Aslında bizim burada talep ettiğimiz sadece bu verilmiş olan yetkinin tarifesini belirlemek. Amacımız bir yeniden yetkilendirme yapmak değil. 3 tane güzergahın bedellerinin belirlenmesi teklifi." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden söz alan Yücel, "Böyle bir taşımacılığı tesis etmeniz mümkün değil. Yani İETT bunu yapabilir. Yani onda bir sıkıntı yok. Zaten yapıyor da. AŞ olan bir şirketle ilgili buradan yer tahsis izni alınmadan böyle bir taşımacılık yapılamaz. Yer tahsis meselesi sonrasında çözülebilecek bir konu." şeklinde konuştu.

Teklif alt komisyonda görüşülmek üzere iade edildi.

- Adakart ücretlerine indirim

Adalar Kaymakamlığı'ndan gelen talep üzerine Adakart sahibi kişilere (Adalar ilçesinde ikamet eden veya çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler) Adalar Deniz Hatlarında (İstanbul Deniz Otobüsleri İDO, Şehir Hatları ve Özel Deniz Motorları) 4 Limit yerine 2 Limit uygulanması teklifi de toplantıda teklif edildi.

KAPAT [X]

Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan, Adalar'daki elektrikli araçların süre uzatımı teklifi de oylandı.

Teklifte, Adalar ilçesinde toplu ulaşıma hizmet vermesi için 60 adet 3+1 tescilli araç alındığı ve hizmete başlandığı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aselsan ile yürütülen ortak proje ile 13+1 kişilik araçların projesinin başlandığına vurgu yapılan teklifte, "Proje tamamlanana kadar Adalar ilçesinde hizmet veren elektrikli tescilsiz araçların kullanımı için verilmiş olan sürenin 18 ay kadar uzatımı gerekmektedir." denildi.

Söz konusu teklif de süre uzatımı 6 aya indirilerek kabul edildi.

- Sınırlı Kullanımlı Biletlerin fiyatları revize edildi

Toplantıda, Sınırlı Kullanımlı Biletlerin (SKB) bilet alımı sonrası bozuk para olarak 1 lira para üstü verdiği belirtildi.

Son dönemde bozuk para basım maliyetinin artması ve darphanenin bozuk para basmaması dolayısıyla 1 lira sıkıntısı oluştuğu belirtilen teklifte, otomatlara yeterli seviyede 1 lira takviyesi yapılamadığından SKB bilet ücretlerinin revize edilmesi istendi.

Oy birliği ile kabul edilen teklife göre, tek geçişlik bilet 15 lira, iki geçişlik bilet 25 lira olarak aynı kalırken, üç geçişlik bilet 32 liradan 35 liraya çıkarıldı. Beş geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken, 10 geçişlik bilet ise 88 liradan 90 liraya yükseldi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
TÜİK'ten 'TÜFE madde sepeti' acıkaması
TÜİK'ten 'TÜFE madde sepeti' acıkaması
Yargıtay bozdu: Mahkeme 'Man adası' davası kararında direndi
Yargıtay bozdu: Mahkeme 'Man adası' davası kararında direndi
Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlatıldı
Ordu'da fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için çalışma başlatıldı
TOGG personel alımı yapacak! Aranan şartlar belli oldu
TOGG personel alımı yapacak! Aranan şartlar belli oldu
Gıda krizinin çözümünde 'kırmızı hat diplomasisi' sonuç veriyor
Gıda krizinin çözümünde 'kırmızı hat diplomasisi' sonuç veriyor
TCMB Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşacak
TCMB Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşacak

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

Kurbanla gönüller yakınlaşıyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27903868.337887630;dc_trk_aid=529809702;dc_trk_cid=172462397;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli, askerlik hizmeti nedeniyle 5434'e tabi olur mu?

Memurların 5434 kapsamına girmesi için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir. Sadece, askerlik hizmeti 5434 kapsamına dahil etmez.
Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Müfettiş yardımcısının 11 senelik davası devam ediyor

Bir belediyede müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan ve 07/10/2011 tarihinde girdiği yeterlilik sınavında başarısız sayılmasına karşı dava açan memurun hukuk savaşı devam ediyor.
2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2011 yılında kadroya geçen sözleşmeli sağlık memuru hangi kanuna tabi olur?

2004 yılında 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olduğunda emekli aylığı bağlanması sisteminde 5510 sayılı Kanuna, emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından ise 5434' e tabi olurlar
HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Balkan Ninnisi 2.Bölüm Fragmanı

Balkan Ninnisi 2.Bölüm Fragmanı

Balkan Ninnisi 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü 28 Haziran Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Aile değerlerimize göz diktiler!

Aile değerlerimize göz diktiler!

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'in yayınladığı yapımlarda çokça gündem olan LGBT'nin şimdi de Disney ile karşımıza çıkması hedefleniyor.
Advertisement