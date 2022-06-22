5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişileri engelleyen tapu memurları için tören düzenlendi.

Sendikanın il başkanı Veysel Ergin, Haliliye Tapu Müdürü Levent Pamukçu, müdür yardımcısı Endam Kıyançiçek, tekniker Nurullah Özer ile bilgisayar işletmeni Murat Yılmaz'a plaket verdi.

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen zanlılar, tapu memurunun dikkati sonucu tespit edilmiş ve suçüstü yakalanmıştı.