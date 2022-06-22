TUS yerleştirme sonuçlarına göre 10 bin 876 aday yerleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "2022 TUS 1. Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil, 10.876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 18:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonucuna göre ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız