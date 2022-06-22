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Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte 'oldukça kararlı' olduğunu ve politika yapıcıların 'bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini' söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Haziran 2022 19:04
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Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, Fed'in yüksek enflasyonun neden olduğu zorluğun farkında olduğunu yineledi.

Powell, "Enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız ve bunu yapmak için süratle hareket ediyoruz" dedi.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliği için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.


"BİRÇOK YABANCI EKONOMİDE DE ENFLASYON HIZLA ARTTI"

Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret ederek, talebin güçlü olduğunu, arz kısıtlarının beklenenden daha uzun sürdüğünü ve fiyat baskılarının çok çeşitli mal ve hizmetlere yayıldığını anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın, benzin fiyatlarını artırdığını ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturduğunu belirten Powell, ayrıca Çin'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) karantinalarının devam eden tedarik zinciri kesintilerini daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Powell, "Geçtiğimiz yıl boyunca birçok yabancı ekonomide de enflasyon hızla arttı" değerlendirmesinde bulundu.

"FİNANSAL KOŞULLARDAKİ SIKILAŞMA, BÜYÜMEYİ YAVAŞLATMAYA DEVAM ETMELİ"

Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığını anımsatan Powell, son göstergelerin tüketim harcamalarının güçlü kalmasıyla birlikte reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin bu çeyrekte hızlandığını gösterdiğini kaydetti.

Powell, "Son aylarda gördüğümüz finansal koşullardaki sıkılaşma, büyümeyi yavaşlatmaya devam etmeli ve talebin arz ile daha iyi dengelenmesine yardımcı olmalıdır." diye konuştu.

İş gücü piyasasının son derece sıkı kalmaya devam ettiğini belirten Powell, iş gücü talebi çok güçlüyken, iş gücü arzının baskı altında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını vurgulayarak, politikalarının hızla gelişen ekonomik ortama uyum sağladığını ve bunu yapmaya devam edeceğini kaydetti.

"ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNE DAİR İKNA EDİCİ KANITLAR ARAYACAĞIZ"

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Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını beklentisini yinelediğine işaret eden Powell, bilanço küçültme sürecini de başlattıklarını hatırlattı.

Powell, "Gelecek aylarda, enflasyonun yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olarak, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağız. Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bu değişikliklerin hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek" dedi.

Kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini ve düşüncelerini olabildiğince açık bir şekilde iletmeye devam edeceklerini belirten Powell, belirsiz ortamda uygun para politikası yapmanın ekonominin genellikle beklenmedik şekillerde geliştiğinin kabul edilmesini gerektirdiğini kaydetti.

Powell, "Enflasyon geçen yıl boyunca açıkça yukarı yönlü şaşırttı ve başka sürprizler olabilir. Bu nedenle, gelen verilere ve gelişen görünüme yanıt vermede atik olmamız gerekecek" dedi.

Fiyat istikrarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya kararlı olduklarını yineleyen Powell, Amerikan ekonomisinin çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu belirtti.

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