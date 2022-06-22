Gölcük Tersane Komutanlığı engelli işçi alım sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden yaptığı duyuru ile Tersaneler Genel Müdürlüğü Bağlısı Gölcük Tersanesi Komutanlığına yapılacak açıktan engelli işçi alımı kura ve belge kontrolü ile ilgili duyurunun https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yapıldığını açıkladı