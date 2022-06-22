GES'te talep toplama sona erdi: İlk kupon ödeme ne zaman?

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) için Ziraat, Halk ve Vakıfbank üzerinden yapılan talep toplama işlemi sona erdi.

Yatırımcılar için belirlenen en az talep tutarı 1000 lira. İhraçlar ise bir liranın katları şeklinde olacak.

GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı 23,04

GES'lerin getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin gelirine endeksli.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden gerçekleşecek.

GES'ler dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5,32 oranında getiri sağlayacak. Yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,04 olacak.

Kupon ödemesi 3 aylık yapılacak

6 ay vade ile yatırımcısına sunulan senetler 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. İlk kupon ödeme tarihi ise 23 Eylül. İkinci kupon ve ana para ödemeleri ise 23 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Senetler, 24 Haziran Cuma günü itibarıyla yatırımcıların hesaplarına geçecek.