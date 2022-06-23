Terör örgütü iltisaklı 28 kişinin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 04:04
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararında, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız