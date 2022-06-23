Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısını yineledi - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya kesiminde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.