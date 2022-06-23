Altılı masada 'tezkere' çatlağı! Parlamenter sistemde 'kriz' yaşanabilirdi

Millet İttifakı'nda, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren konularda ortaya çıkan görüş ayrılıkları, sınır ötesi operasyonlar ve Libya tezkeresi ile birlikte CHP ve İyi Parti arasında derin bir çatlağa dönüştü. TBMM'den önceki gün geçen Libya'da Türk askerinin bulunmasına izin veren tezkereye CHP ret oyu kullanırken, İy Parti kabul oyu vermişti. İki parti arasında sınır ötesi operasyon tezkereleri konusunda da farklı görüşler ortaya çıkmıştı. CHP bu tezkereye de 'Hayır' derken, İyi Parti Libya tezkeresindeki gibi 'kabul' oyu kullanmıştı.

Kulislerde tezkereler konusunda Millet İttifakı'nda ortaya çıkan çatlağın, parlamenter sisteme geçilmesi ve bir koalisyon hükümeti kurulması durumunda 'Devlet krizine' dönüşebileceği belirtiliyor. Parlamenter sistemde, tezkerelerin Başbakan ve diğer tüm bakanların imzasıyla Meclis'e gelmesi gerekiyor. Bugünkü görüş ayrılıkları nedeniyle, Millet İttifakı'nın bileşenleri tarafından kurulacak bir koalisyon hükümetinde, tezkerenin imza aşamasında bile büyük problemlerin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde "Sınır ötesi operasyonlar başta olmak üzere, Libya gibi konularda çıkarılması gereken tezkerelere bugünkü tablodan hareketle CHP'li bakanlar imza atmazsa ne olacak? Bu durumda İyi Partili bakanlar ne yapacak? Başbakan olacağını söyleyen Meral Akşener, imza atmayan CHP'li bakanlarla ilgili nasıl bir işlem yapacak? Bu durumda devlet nasıl idare edilecek?" gibi sorular üzerinde tartışmalar yaşanıyor.