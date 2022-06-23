İlber Ortaylı Bakan Nebati hakkında konuştu

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamalarında ekonomiyle ilgili çarpıcı sözler söyledi. "Batmış ekonomi adam geldiği gün felaketin üstüne oturmuş zaten farkında değil o başka. " diyen Ortaylı, yeni ekonomi politikasının olmadığını söyledi.

Ortaylı açıklamalarında şunları belirtti:

-Yapamadı yeni ekonomi politikası olmadı, kadrolarını iyi kuramadı rekabeti kaldırdı, rekabetin kalkması çok kötü "Ben bu işleri şu kişilere vereceğim" dersen ve verirsen böyle olur işte. Bakan Nebati maliyecilerin belki en kötüsü değil ama onunla alay edenler sadece muhalifler mi kendi partisindekiler de alay ediyor, sonra da adamı oraya koyuyorlar bu dürüst bir davranış mı? Yani sen birini "Bu benim bakanım" diye koyuyorsun, bırak muhalifleri kendi adamların bile onu iğneliyorlar ve ben bunu çok ayıp buluyorum.

-Batmış ekonomi adam geldiği gün felaketin üstüne oturmuş zaten farkında değil o başka. Kaç liraya devraldılar neredeyse dolarla TL eşitti değil mi 20 yılda geldiğimiz yer belli, Nebati'yi mi bekliyordu o yani. Her memlekette az bulunan iki cins adam vardır birincisi hariciye memurlarıdır en önemlisi de maliye memurlarıdır Hitler bile Almanya ekonomisi batık olduğu için kendisine önerilen maliyecinin bütün şartlarını kabul etmiştir "Emirleri sizden alırım muavinim Yahudi'dir" dediğinde bile sesini çıkarmamıştır. Her memlekette bunların sayısı çok azdır. Kıymetini bilmediğiniz zaman böyle başınız dertten kurtulmaz.