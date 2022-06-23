Ek zam, öğrenci affı, EYT, 3600 ek gösterge: Erken seçim işareti mi?

Muhalefet partilerinde, asgari ücrete Temmuz'da ek zam hazırlığı, öğrenci affı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) iktidar tarafından gündeme alınması, "erken seçimin işaretleri" olarak görülüyor ve sonbaharda erken seçim beklentisi dile getiriliyor.

Siyaset bilimci ve siyasi strateji uzmanı İbrahim Uslu'ya göre atılacak bu adımlar sonuç doğrumayacağı için iktidar, seçim stratejisini ekonomi üzerinden değil, "güvenlik ve uluslararası ilişkiler" alanında kazanılabilecek "zaferler" üzerine kuruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar sözcüleri, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında, ücretli kesimlerin rahatlatılmasına dönük adımların atılacağını sık sık dile getiriyor.

Meclis'e 880 milyar liralık ek bütçe sunan iktidar partisinin, memur, işçi ve emeklilerine Temmuz ayında zam yapılması, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yanısıra, asgari ücrete Temmuz ayında ek zammı da gündemine aldı.

BBC Türkçe/ Ayşe Sayım