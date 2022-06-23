Dolar kaç TL oldu?
Dolar günü 17,35 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Haziran 2022 19:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,3540
|17,3550
|17,3510
|17,3520
|Avro
|18,3290
|18,3300
|18,2600
|18,2610
|Sterlin
|21,2560
|21,3630
|21,2190
|21,3260
|İsviçre Frangı
|18,0190
|18,1100
|18,0330
|18,1260
|ANKARA
|ABD Doları
|17,3240
|17,4040
|17,3210
|17,4010
|Avro
|18,2890
|18,3690
|18,2200
|18,3000
|Sterlin
|21,1960
|21,4060
|21,1590
|21,3690