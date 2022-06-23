Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayan şahsı tabancayla vurarak öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Oğlunu bıçaklayan şahsı öldürdü

V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından kaçarken böyle görüntülendi

Yaşanan cinayetin ardından yaralı V.Y., ve babası R.Y., olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphelisi R.Y., olay yerinden kaçarken, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde, şüphelinin hızla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Baba-oğul suç aleti ile yakalandılar

Öte yandan, jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan baba-oğul kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.