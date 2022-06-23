'Özel eğitimli öğrenciler yaz döneminde de eğitime erişebilecek'

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte taşıma kapsamı için belirtilen "ders yılı içinde" ibaresi, "eğitim öğretim yılı süresince" olarak düzenlendi. Böylelikle yaz döneminde eğitimini sürdüren özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri, eğitim aldıkları kurumlara taşımalı sistemle ulaşabilecek.

- "453 bin engelli birey, eğitim imkanlarından faydalanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Özer, Bakanlığın gerek kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla gerek özel eğitim uygulama okullarıyla gerek meslek okullarıyla gerekse süreğen hastalığı olanların evinde ya da hastanede eğitime erişimi imkanıyla vatandaşlarının yanında olduğunu kaydetti.

453 bin engelli bireyin eğitim imkanlarından faydalandığını aktaran Özer, "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Artık ders yılı dışında da özel eğitim öğrencilerimiz ve kursiyerlerimizi eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıyabileceğiz." bilgisini verdi.

18 yaş üstü engelli bireylerin eğitime devam edeceği mekanizmanın da kurulduğunu hatırlatan Özer, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sadece engellilere hizmet verecek halk eğitimi merkezleri ile ilgili sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, "Böylelikle engelli vatandaşlarımızın kendilerinin, ebeveynlerinin halk eğitimi merkezlerine erişimlerini de ücretsiz bir şekilde sağlamış olacağız. Bakanlık olarak biz okul öncesi yaştaki çocuktan yetişkine kadar tüm yaş spektrumundaki vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim seçeneklerini artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yaklaşık 110 bin öğrenciyi kapsıyor

Özel eğitimdeki öğrencilerin eğitime taşınmalarının finansmanı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Destekleme Fonu'ndan sağlanıyor. Mayıs ayı verilerine göre 106 bin 162'si özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 2 bin 638'i ise kursiyer olmak üzere toplam 108 bin 800 özel eğitim ihtiyacı olan birey eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıma yoluyla erişiyor.