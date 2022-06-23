Altılı masanın 3 Temmuz buluşmasında gündem 'anayasa'

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genel başkanlar, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları kapsamında oluşturulan yasama komisyonundan, anayasa değişikliğiyle ilgili metnin 3 Temmuz'da yapılacak çalışma yemeğine kadar tamamlanmasını istedi.

Yasama komisyonu, bu kapsamda, mutabık kalınan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş metni çerçevesinde çalışmalarına hız verdi.

Değişiklik çalışmalarına, Anayasa'nın "yasama" başlığının yer aldığı 75. maddeden başlayan ve bununla beraber yürütme bölümünün de görüşmelerini tamamlayan komisyon, bu hafta da Anayasa'nın yargı ayağını ele alacak.

Komisyonun görüşmeleri sırasında, "Başbakanın Meclis dışından da olabilmesi" önerisi, "parlamentoya hesap vermeyen bir başbakan olamayacağı ve parlamenter sistemin ruhuna aykırı olduğu" gerekçesiyle kabul edilmedi. Bunun ancak sisteme geçiş sürecinde "geçici madde" olarak düzenlenebileceği konusunda mutabık kalan komisyon, başbakanın milletvekili olması gerektiği konusunda uzlaştı.

Çalışma yemeğinin ardından anayasa değişikliğine ilişkin metnin, altı partinin genel başkanı tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.