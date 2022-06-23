Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bütçe sunumunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Enflasyon üzerindeki kur baskısı azalacak. Turizmde toparlanma oldu, Haziran ile 19 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz.

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Fiyat artışları ile ilgili gerekli adımları atıyoruz. Biz 2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaşmıştır. Bu gelişme Türkiye'nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirmektedir.

"241,3 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİYORUZ"

Başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş fiyatlama davranışlarını ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.

90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz."

Yangınla mücadele bütçesinin de 4 milyar TL olduğuna değinen Bakan Nebati, "Orman yangınlarıyla ilgili 2021 yılında 39 helikopter varken bugün 55 helikopter var, 3 uçak vardı 20 oldu 4 iha 8 oldu, 85 ton havadaki su kapasitesi 332 tona çıktı" dedi.