Bakan Kirişçi açıkladı: Yangına 12 uçak ve 45 helikopter katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. İlk kez TSK envanterinde olan Chinook helikopterler şu an da görev başındadır Bulunduğumuz noktalar içinde hiç siyaset devşirmedik." dedi.

Soylu muhalefetin para toplayarak araç alma açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi:

" Sele gideriz, yanlış bilgilerle vatandaşımızı yanıltmaya çalışırlar, kaos oluşturmaya çalışırlar. Depreme gideriz, çadırın önünde burada çadır yok derler. Para toplayacaksan git çalışmayan İETT otobüsleri için topla. Laf söylemek için laf söyleme. Türkiye'nin bunu kaldıracak takati yok. Biz göçle uğraşıyoruz, Rusya savaşıyla uğraşıyoruz, pandeminin etkileriyle uğraşıyoruz. Gece görüşlü araç alacağız diyorlar. Yalan yok, moral bozmak yok. Biz kaç gecedir uyumuyoruz. Para toplayacaksan belediyeler için topla. Geçen gece aradığımda gece 3 buçukçu Cumhurbaşkanı Erdoğan aradığında. Biz geçen seneden beri ne yapabiliriz araştırıyoruz. Düz uçuş yapmayacak yükselecek. Gece görüşlü araçlarla ilgili çok detaylı araştırma gerek başka facialarla karşı karşıya kalınabilir. Haziran haziran ortası tüm planlamalar var. Yangının nasıl çıktığına ilişkin bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Başından beri tespitimiz var yakın bir zaman diliminde açıklayacağız. "

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından olumsuz olarak etkilenen hayvanlar için, Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler çalışma yürütüyor. HAYBAP Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği üyeleri, yangında mahsur kalan kirpi ve kaplumbağayı kurtararak, Değirmenyanı'ndaki Yangın Komuta Merkezine getirdi. Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ekip üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.