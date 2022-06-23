Yiğit Bulut Arınç'ı eleştirdi, kısa sürede paylaşımını sildi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, TÜSİAD'a yönelik salvosunun ardından bu kez Kozmik Oda üzerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı hedef aldı. 13 yıl önce Kozmik Oda'da yapılan aramayı eleştiren Bulut, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kozmik Oda'ya girilmesin diye yazım var arşivde duruyor!! Kozmik Oda'ya girilmesin diye yazdım adeta yalvardım!! Bu giriş sonrası kaç kahramanımız deşifre oldu ve şehit edildi! Buna sebep olanlar hala nasıl onur timsali gibi konuşuyor!! TC'nin hesabı kimsede kalmayacak!"

Yiğit Bulut gece 00.57'de yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra ise sildi. Yapılan yorumlarda Bulut'un bu paylaşımıyla Arınç'ı hedef aldığı ifade edildi.